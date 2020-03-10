Приборы, с помощью которых украинские полицейские проводят тесты на уровень алкоголя в крови, не отвечают нормам законодательства. Об этом 10 марта сообщает сайт autotheme.info

Под Киевом мертвецки пьяный маршрутчик сидел за рулем полного людей автобуса © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк использовали алкотестеры без сертификата.

Так, один из водителей остановившись прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат показал 0,6 промилле алкоголя в крови при допустимой норме — 0,2 промилле.

Однако, как оказалось, прибор, с помощью которого была осуществлена проверка, не отвечает оценке соответствия и государственной регистрации. Отмечается, что использовался алкотестер Drager Alcotest 6810. Срок действия его свидетельства истек 10 февраля 2015 года.

Поэтому судьи Киевского апелляционного суда решили, что освидетельствование водителя на состояние опьянения является неправомерным и водитель не может быть привлечен к ответственности.