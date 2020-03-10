По его словам, Россия выдвинула украинским военным, находившимся в Крыму, ультиматум с требованием до полуночи сложить оружие.
«Поэтому я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль. Мне ответили: "Он не будет говорить, вы — нелегитимный"», — рассказал Турчинов.
Он также сообщил, что после этого позвонил тогдашнему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и заявил, что украинские военные в Крыму получили приказ стрелять на поражение.
Между тем, по словам Турчинова, украинские военные базы на полуострове штурмовало «агрессивно настроенное гражданское население», и украинские военные отказывались стрелять по мирным жителям.
Сам же Турчинов заявил, что так и не решился отдать приказ стрелять по гражданским.