В последний день зимы 2014 года Администрация президента России Владимира Путина отклонила запрос о телефонном разговоре с украинской стороной, рассказал украинским СМИ Александр Турчинов, после госпереворота в нарушение конституции исполнявший обязанности президента Украины

По его словам, Россия выдвинула украинским военным, находившимся в Крыму, ультиматум с требованием до полуночи сложить оружие.

«Поэтому я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль. Мне ответили: "Он не будет говорить, вы — нелегитимный"», — рассказал Турчинов.

Он также сообщил, что после этого позвонил тогдашнему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и заявил, что украинские военные в Крыму получили приказ стрелять на поражение.

Украинские десантники не смогли бы выполнить в Крыму ни одной боевой задачи — Турчинов © Facebook, РНБО України. Оперативний штаб.

Сам же Турчинов заявил, что так и не решился отдать приказ стрелять по гражданским.