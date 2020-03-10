США, а также Германия и другие страны не стали выполнять Будапештский договор, согласно которому Украина отказывалась от ядерного оружия, за что ей гарантировали территориальную неприкосновенность, рассказал украинским СМИ Александр Турчинов, весной 2014 года после госпереворота в нарушение конституции исполнявший обязанности президента Украины

По словам Турчинова, сразу после начала Крымской весны он потребовал от стран, подписавших договор, защитить территориальную целостность Украины во исполнение Будапештского меморандума.

«Мне сказали: "Будапештский меморандум — это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне"», — подчеркнул Турчинов.

Турчинов признал, что не решился отдать приказ стрелять по мирным крымчанам © Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк Джо Байдена, канцлер Германии Ангелы Меркель и других политических лидеров и их представителей.

Западные партнеры также отказались вооружать Украину, чтобы не провоцировать Россию, сообщил экс-и.о. президента Украины.