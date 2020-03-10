По словам Турчинова, сразу после начала Крымской весны он потребовал от стран, подписавших договор, защитить территориальную целостность Украины во исполнение Будапештского меморандума.
«Мне сказали: "Будапештский меморандум — это политическая декларация. Наши солдаты не будут воевать на вашей стороне"», — подчеркнул Турчинов.
Он отметил, что получил такие ответы от вице-президента США Джо Байдена, канцлер Германии Ангелы Меркель и других политических лидеров и их представителей.
Западные партнеры также отказались вооружать Украину, чтобы не провоцировать Россию, сообщил экс-и.о. президента Украины.