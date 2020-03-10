Вопрос назначения спикера рассматривался на первом заседании новоизбранного парламента, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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Сахиба Гафарова — доктор филологических наук, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы. С 1981 года работала в Бакинском славянском университете, была деканом факультета западноевропейских языков в Западном университете.
Парламентские выборы в Азербайджане прошли 9 марта. Партия «Ени Азербайджан» завоевала 70 из 125 мандатов.