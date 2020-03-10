Спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана впервые в истории стала женщина – кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан» Сахиба Гафарова. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил Sputnik Азербайджан

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