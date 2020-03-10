Несмотря на полученный приказ открывать огонь на поражение при попытках штурма воинских частей, украинские военные его, как правило, не выполняли, рассказал украинским СМИ Александр Турчинов, весной 2014 года после госпереворота в нарушение Конституции исполнявший обязанности президента Украины

По его словам, украинские военные базы в Крыму в 2014 году штурмовало «агрессивно настроенное гражданское население».

«Гражданской техникой ломали заборы (воинских частей Украины в Крыму. — КР) и так врывались на территории наших частей. Набираю командиров, кричу в трубку: «Почему не стреляете?!» А мне в ответ: «Мы не можем стрелять в гражданское население». Что сказать? Стреляйте в гражданское население?» — заявил Турчинов.

Во время Крымской весны у Украины было 5 тыс. боеспособных солдат – Турчинов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Всего же на момент событий Крымской весны в украинской армии насчитывалось не более 5 тыс. боеспособных солдат, добавил экс-и.о. президента Украины.