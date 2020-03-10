По его словам, украинские военные базы в Крыму в 2014 году штурмовало «агрессивно настроенное гражданское население».
«Гражданской техникой ломали заборы (воинских частей Украины в Крыму. — КР) и так врывались на территории наших частей. Набираю командиров, кричу в трубку: «Почему не стреляете?!» А мне в ответ: «Мы не можем стрелять в гражданское население». Что сказать? Стреляйте в гражданское население?» — заявил Турчинов.
Он также рассказал, что переброска в Крым украинских десантников не состоялась, так как последние были неспособны выполнять боевые задания после прыжков с парашютом.
Всего же на момент событий Крымской весны в украинской армии насчитывалось не более 5 тыс. боеспособных солдат, добавил экс-и.о. президента Украины.