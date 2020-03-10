В Кабмине во вторник состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом 10 марта сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал Кабмин
Заседание пройдет под председательством премьера Дениса Шмыгаля.
«Будут отработаны дальнейшие алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции или предотвращению ее распространения на территориях, где не зарегистрировано ни одного случая», — заявил он.
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