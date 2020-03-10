В Кабмине во вторник состоится заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом 10 марта сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал Кабмин

Украина.ру на Youtube Тарасу Шевченко – 206 лет. Знают ли россияне украинского поэта?