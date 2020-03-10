Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ
Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
Заседание пройдет под председательством премьера Дениса Шмыгаля.

«Будут отработаны дальнейшие алгоритмы действий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции или предотвращению ее распространения на территориях, где не зарегистрировано ни одного случая», — заявил он.    