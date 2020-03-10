Так он прокомментировал информацию о том, что на Крым в 2014 году перебрасывали четыре украинских батальона и тактические группы аэромобильных войск, однако самолеты приказом развернули в воздухе.
Турчинов заявил, что экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о готовности отправить десантников в Крым 1 марта, но еще 28 февраля все аэродромы в Крыму были заняты российскими войсками.
«То есть, если бы загрузили людей в самолеты, а их, готовых к вылету, у нас тогда было всего несколько штук, десантников, их можно было сбрасывать только с парашютами. Мы бы просто потеряли ребят, которые не смогли бы выполнить ни одной реальной боевой задачи», — констатировал бывший и.о. президента Украины.
По его словам, 2 или 3 марта он дал команду погрузить десантников в готовые к вылету самолеты и передислоцировать их на ближайший к Крыму аэропорт Кульбакино Николаевской области.