Воздушно-десантные войска Украины весной 2014 года были неспособны выполнять боевые задачи в Крыму после прыжков с парашютом, рассказал украинским СМИ Александр Турчинов, весной 2014 года после госпереворота в нарушение Конституции исполнявший обязанности президента Украины

Во время Крымской весны у Украины было 5 тыс. боеспособных солдат – Турчинов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Турчинов заявил, что экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о готовности отправить десантников в Крым 1 марта, но еще 28 февраля все аэродромы в Крыму были заняты российскими войсками.

«То есть, если бы загрузили людей в самолеты, а их, готовых к вылету, у нас тогда было всего несколько штук, десантников, их можно было сбрасывать только с парашютами. Мы бы просто потеряли ребят, которые не смогли бы выполнить ни одной реальной боевой задачи», — констатировал бывший и.о. президента Украины.

По его словам, 2 или 3 марта он дал команду погрузить десантников в готовые к вылету самолеты и передислоцировать их на ближайший к Крыму аэропорт Кульбакино Николаевской области.