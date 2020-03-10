По словам Турчинова, украинское командование в те дни пугало его военным вторжением российской армии по Черниговско-Киевскому и Харьковско-Донецкому направлениям в сторону Киева.
«Это с одной стороны. А с другой стороны — второй шок. Военное руководство докладывает, что они могут собрать для защиты страны только пятитысячную группировку, которая готова, с их точки зрения, выполнять боевые задачи», — сказал он.
Турчинов также сообщил, что дал команду проводить срочную мобилизацию, однако военные доложили, что они не могут это сделать быстрее, чем за месяц.