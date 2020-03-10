В то время, когда народ Крыма готовился к референдуму о присоединении к России, украинская армия была неспособна к силовым действиям по установлению контроля над полуостровом, рассказал украинским СМИ Александр Турчинов, весной 2014 года после госпереворота в нарушение Конституции исполнявший обязанности президента Украины

«Не смогли». Турчинов объяснил, почему Украина никак не объявит войну России © Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

«Это с одной стороны. А с другой стороны — второй шок. Военное руководство докладывает, что они могут собрать для защиты страны только пятитысячную группировку, которая готова, с их точки зрения, выполнять боевые задачи», — сказал он.

Турчинов также сообщил, что дал команду проводить срочную мобилизацию, однако военные доложили, что они не могут это сделать быстрее, чем за месяц.