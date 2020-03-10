Кремль проинформирован, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, но пока не знает, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами

Погребинский объяснил, почему Трамп не поедет в Москву на парад в честь Дня Победы © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

По мнению политолога Михаила Погребинского, Трамп не приехал бы в Москву в преддверии президентских выборов, чтобы не подыгрывать конкурентам из Демократической партии, «глубинному государству» и бюрократам, до сих пор считающим Россию врагом, которого нужно сдерживать.

При этом военно-политический эксперт Яков Кедми считает, что даже если Трамп не приедет в Москву, то он все равно пришлет теплые поздравления, что будет равнозначно присутствию США на параде.