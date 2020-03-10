«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — цитирует Пескова РИА Новости.
По мнению политолога Михаила Погребинского, Трамп не приехал бы в Москву в преддверии президентских выборов, чтобы не подыгрывать конкурентам из Демократической партии, «глубинному государству» и бюрократам, до сих пор считающим Россию врагом, которого нужно сдерживать.
При этом военно-политический эксперт Яков Кедми считает, что даже если Трамп не приедет в Москву, то он все равно пришлет теплые поздравления, что будет равнозначно присутствию США на параде.