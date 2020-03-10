«Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь — исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции», — отметил и.о. министра.
Полюхович родился 1 ноября 1980 года в Костополе Ровенской области. С 2000 года — представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.
В 2014-2016 гг. был научным сотрудником Университета штата Калифорния в Чико. Работал также в Национальном институте антропологии и истории в Мексике. Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых занимался вопросами развития инноваций.
В эти же годы он был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию «Украинская научно-исследовательская фонд». Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).
В сентябре прошлого года был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса «История цивилизаций доколумбовой Америки».