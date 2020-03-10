Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение 10 марта принято на заседании правительства

Украина/Россия/Польша: украинская студентка рассказала, где образование лучше © Скриншот с видео Украина.ру отметил и.о. министра.

Полюхович родился 1 ноября 1980 года в Костополе Ровенской области. С 2000 года — представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В 2014-2016 гг. был научным сотрудником Университета штата Калифорния в Чико. Работал также в Национальном институте антропологии и истории в Мексике. Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых занимался вопросами развития инноваций.

В эти же годы он был советником министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию «Украинская научно-исследовательская фонд». Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

В сентябре прошлого года был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса «История цивилизаций доколумбовой Америки».