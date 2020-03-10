«Соотечественникам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности… избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе», — говорится в сообщении.
Граждан Украины, которые сейчас находятся в стране, просят следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.