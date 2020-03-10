«Парад Победы должен пройти в Киеве! Считаю, что Украина не имеет права отказываться от проведения торжеств по случаю победы во Второй мировой… Мы не имеем права отдавать право на приватизацию победы, героизма наших украинских воинов Москве», — написал он.
В связи с этим Мосийчук считает, что официальный Киев должен провести военный парад в честь победы во Второй мировой войне, участие в котором, по его мнению, должны принять боевые подразделения ВСУ, отличившиеся в Донбассе.
Также Мосийчук считает, что на трибуне руководство государства вместе с иностранными гостями должны находиться в окружении ветеранов Второй мировой войны.
«Должны продемонстрировать всему цивилизованному миру кровно-духовная связь нынешних защитников Украины от российской агрессии с теми, кто победил тогда немецкого оккупанта», — полагает экс-депутат.
Мосийчук убежден, что в случае проведения на серьезном уровне торжеств в Киеве многие из мировых лидеров предпочтут празднование в украинской столице, а не в Москве.