Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал президента Владимира Зеленского провести Парад Победы 9 Мая на высшем уровне, чтобы мировые лидеры предпочли Москве Киев. Об этом 10 марта он написал на своей странице в Facebook

«Парад Победы должен пройти в Киеве! Считаю, что Украина не имеет права отказываться от проведения торжеств по случаю победы во Второй мировой… Мы не имеем права отдавать право на приватизацию победы, героизма наших украинских воинов Москве», — написал он.

В связи с этим Мосийчук считает, что официальный Киев должен провести военный парад в честь победы во Второй мировой войне, участие в котором, по его мнению, должны принять боевые подразделения ВСУ, отличившиеся в Донбассе.

Также Мосийчук считает, что на трибуне руководство государства вместе с иностранными гостями должны находиться в окружении ветеранов Второй мировой войны. Погребинский объяснил, почему Трамп не поедет в Москву на парад в честь Дня Победы © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

«Должны продемонстрировать всему цивилизованному миру кровно-духовная связь нынешних защитников Украины от российской агрессии с теми, кто победил тогда немецкого оккупанта», — полагает экс-депутат.

Мосийчук убежден, что в случае проведения на серьезном уровне торжеств в Киеве многие из мировых лидеров предпочтут празднование в украинской столице, а не в Москве.