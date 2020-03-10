«Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены», — заявила Думбрэвяну.
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Она также отметила, что власти уже начали диалог с представителями православной церкви по ограничению служб в период Великого поста. Те же правила будут применяться и к другим религиозным культам в Молдавии.
Кроме того, на всех пограничных пунктах будет увеличено количество врачей и медперсонала, которые будут внимательно обследовать въезжающих в страну на предмет симптомов заболевания.