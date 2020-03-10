В Молдавии в связи с распространением коронавируса временно запрещено проведение любых массовых мероприятий. Об этом на брифинге во вторник, 10 марта, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает Sputnik Молдова

«Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены», — заявила Думбрэвяну.

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Хроники коронавируса. Закрывая Италию и Израиль © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Кроме того, на всех пограничных пунктах будет увеличено количество врачей и медперсонала, которые будут внимательно обследовать въезжающих в страну на предмет симптомов заболевания.