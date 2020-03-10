В Киргизии более 200 заключенных, лишенных свободы пожизненно, объявили голодовку. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Госслужбу исполнения наказаний (ГСИН) республики

Политолог Грозин: Во внутренней политике Киргизии царят брутальные нравы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк требуют пересмотра приговоров в связи с введением нового законодательства — с 1 января 2019 года в Киргизии вступили в силу новые кодексы, в том числе уголовно-процессуальный. Однако в ГСИН их требования назвали необоснованными.

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«Согласно закону приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если в новом уголовном кодексе за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат», — рассказали в госслужбе.

В настоящее время сотрудники ГСИН проводят разъяснительную работу и пытаются убедить заключенных прекратить голодовку. Всего в тюрьмах Киргизии содержатся 347 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению.