Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королёва заявила, что ее не пугает активно распространяющийся в мире коронавирус, в связи с чем она ждет своих поклонников на концертах в Германии. Артистка сообщила об этом в видеообращении в своем Instagram 9 марта

Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что на видео 46-летняя Королева предстала без макияжа, на что обратили внимание подписчики. Часть из них оценили естественную красоту знаменитости, а другие, напротив, раскритиковали за якобы чрезмерное увлечение пластикой.

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«Что с лицом???», «Наташа и без макияжа красотка!», «Что с вами? Вам плохо?», «Наташа всегда молода и красива, как в наши лихие 90-е», «А что у вас с зубами? Ужас, вот это челюсть вам вставили не очень удачно», «Молодец! Она без комплексов, этот макияж ей, наверное, надоел уже», — пишут в комментариях.

Тем временем по состоянию на 8 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112.