«Мы прибыли и начинаем наше большое турне по городам Германии… Все состоится, все концерты — нам коронавирус не страшен, нипочем, потому что наши песни, наша музыка и банда Королевой зажигают, поднимают настроение и убивают все вирусы и бактерии!» — заявила певица.
Стоит отметить, что на видео 46-летняя Королева предстала без макияжа, на что обратили внимание подписчики. Часть из них оценили естественную красоту знаменитости, а другие, напротив, раскритиковали за якобы чрезмерное увлечение пластикой.
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«Что с лицом???», «Наташа и без макияжа красотка!», «Что с вами? Вам плохо?», «Наташа всегда молода и красива, как в наши лихие 90-е», «А что у вас с зубами? Ужас, вот это челюсть вам вставили не очень удачно», «Молодец! Она без комплексов, этот макияж ей, наверное, надоел уже», — пишут в комментариях.
Тем временем по состоянию на 8 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112.