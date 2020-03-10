Т-34 представляет собой самый массовый танк Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Кошкина.
На предприятии состоялась торжественная «выкатка» танка (а точнее, его модификации Т-34-85) и проверка его ходовых качеств. На гусеницах танка установлены специальные накладки, чтобы не повредить асфальт.
Известно, что реставрация танка производилась по указанию президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева к 75-летию Победы. Эта «тридцатьчетвёрка» возглавит парад 9 Мая в Запорожье.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая, чтобы фактически приобщиться к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы также остается праздником, однако официальные мероприятия проводятся именно 8 мая.