Наиболее уязвимыми перед возможным заражением новым коронавирусом являются люди с ослабленной иммунной системой. Об этом 9 марта сообщил портал Times Now

Коронавирус и рецессия. Эпидемия и проблемы мировой экономики в зарубежных СМИ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк заверили опрошенные порталом специалисты.

Индийские медики назвали продукты для защиты иммунной системы.

В их числе разноцветные овощи, которые обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма (сладкий разноцветный перец, красная капуста, брокколи).

Кроме того, врачи рекомендуют употреблять больше продуктов с витамином С (лимоны, апельсины, яблоки, черную смородину), а также ягоды, куркуму (ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство), имбирь (активное вещество продукта — гингероп — уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле).

Также рекомендуется потреблять пребиотики, которые присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой (фруктах, овощах, цельном зерне), и пробиотики — в ферментированных (йогуртах, кимчи, соевых).