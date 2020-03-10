«Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную функцию», — заверили опрошенные порталом специалисты.
Индийские медики назвали продукты для защиты иммунной системы.
В их числе разноцветные овощи, которые обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма (сладкий разноцветный перец, красная капуста, брокколи).
Кроме того, врачи рекомендуют употреблять больше продуктов с витамином С (лимоны, апельсины, яблоки, черную смородину), а также ягоды, куркуму (ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство), имбирь (активное вещество продукта — гингероп — уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле).
Также рекомендуется потреблять пребиотики, которые присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой (фруктах, овощах, цельном зерне), и пробиотики — в ферментированных (йогуртах, кимчи, соевых).