В Узбекистане за нарушение требований по соблюдению режима карантина после посещения эпиднеблагоприятных стран будут заводить уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения, передает РИА Новости во вторник, 10 марта

«При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена ответственность: статья "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями" Уголовного кодекса Узбекистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Операция «Изоляция». Как Москва борется с коронавирусом © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Отмечается, что граждане Узбекистана, побывавшие в Таиланде, Азербайджане, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии, проходят двухнедельное медицинское наблюдение по месту жительства. Состояние тех, кто побывал в других странах, где регистрировали коронавирус, медики контролируют по телефону.

По данным на 10 марта, в республике еще не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.