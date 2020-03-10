«При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена ответственность: статья "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями" Уголовного кодекса Узбекистана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Такая мера наказания будет применяться в случае нарушения 14-дневного карантина в специальных помещениях по категории «1а» — здесь содержатся люди, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии, а также «1б» — для прибывших из Франции, США, Германии, Сингапура, Испании, Тайваня.
Отмечается, что граждане Узбекистана, побывавшие в Таиланде, Азербайджане, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии, проходят двухнедельное медицинское наблюдение по месту жительства. Состояние тех, кто побывал в других странах, где регистрировали коронавирус, медики контролируют по телефону.
По данным на 10 марта, в республике еще не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.