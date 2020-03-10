Виктор Пинчук сегодня представляет собой обанкротившегося олигарха, который просто представляет на Украине интересы западных элит. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Украинский вестерн закончился». Бортник объяснил, для чего Зеленский разогнал правительство © Руслан Бортник

Более того, отметил политолог, если раньше сторонники экс-президента Петра Порошенко стали восприниматься в обществе как токсичные фигуры, то теперь такими же токсичными фигурами становятся игроки, связанные с Западом.

«Пинчук не отыгранная карта, но он уже не туз. В лучшем случае он король. А часто он уже валет. Это не Ахметов и не Коломойский в этой ситуации», — считает Бортник.

Хотя Западу очень не понравилась отставка с поста генпрокурора Украины подконтрольного им Руслана Рябошапки и смена правительства, пройдет немало времени, прежде чем он придет к консенсусу относительно того, как именно оказать давление на президента Владимира Зеленского, добавил специалист.