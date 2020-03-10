Падение мировых цен на нефть пока не повлияло на национальную валюту Узбекистана. Об этом заявил вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министр экономики и промышленности республики Жамшид Кучкаров, передает Sputnik Узбекистан во вторник, 10 марта

«Пока мы оцениваем влияние ситуации на международных товарных и финансовых рынках на обменный курс сума как нейтральное», — написал Кучкаров в своем Twitter.

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«Масштаб влияния нестабильной ситуации на международных финансовых и товарных рынках на экономику Узбекистана зависит, прежде всего, от долгосрочных последствий этих колебаний», — отметил вице-премьер.

По мнению Кучкарова, потери госбюджета из-за падения цен на газ, связанного с падением цен на нефть, может компенсировать высокая стоимость золота.