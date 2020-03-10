«Пока мы оцениваем влияние ситуации на международных товарных и финансовых рынках на обменный курс сума как нейтральное», — написал Кучкаров в своем Twitter.
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Он также сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение разработать меры по минимизации внешнего влияния на экономическую ситуацию в стране.
«Масштаб влияния нестабильной ситуации на международных финансовых и товарных рынках на экономику Узбекистана зависит, прежде всего, от долгосрочных последствий этих колебаний», — отметил вице-премьер.
По мнению Кучкарова, потери госбюджета из-за падения цен на газ, связанного с падением цен на нефть, может компенсировать высокая стоимость золота.