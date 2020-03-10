Украинские пограничники отказали во въезде члену партии «Единая Россия» и запретили ему посещать страну три года. Об этом 10 марта сообщает Госпогранслужба Украины

«Единая Россия»: Санкции Киева никак не отразятся на работе партии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом партии "Единая Россия", представителем общественного совета МВД РФ в городе Ногинск, имеет знаки отличия, полученные от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы и силовых структур, в том числе медаль "За возвращение Крыма"», — говорится в материале.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.