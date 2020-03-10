Мужчина заявил, что прибыл с частной целью, а также собирается провести переговоры о добыче гранита. Кроме этого, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в России.
«В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что он является членом партии "Единая Россия", представителем общественного совета МВД РФ в городе Ногинск, имеет знаки отличия, полученные от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы и силовых структур, в том числе медаль "За возвращение Крыма"», — говорится в материале.
В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.