В связи с распространением коронавируса в Грузии продезинфицировали здание парламента. Об этом рассказал спикер Арчил Талаквадзе, передает РИА Новости во вторник, 10 марта

В Грузии растет число заболевших коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. После контактов с инфицированными под карантин также были помещены заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе. Член парламента Грузии Отар Данелия принял решение о самоизоляции после того, как узнал, что летел в одном самолете с человеком, заболевшим коронавирусом.

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«У сотрудника парламента Грузии… по моей информации, не подтвержден коронавирус. В парламенте Грузии на данный момент нет ни одного инфицированного человека», — заявил Талаквадзе.

Он также отметил, что специальные службы провели в здании парламента тщательную дезинфекцию.

По данным ВОЗ, на 9 марта в мире насчитывалось 109 577 случаев заражения коронавирусом, 3809 человек скончались.