Отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда (МВФ) не является критическим для Украины. Об этом на днях экономический эксперт Виктор Скаршевский сказал в эфире телеканала «112 Украина»

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука.

По мнению Скаршевского, этот вопрос вторичен.

«Первично — какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства… Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?» — поинтересовался он.

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Экономист напомнил, что долговая нагрузка на госбюджет Украины достигает 35%, в связи с чем необходимо договариваться с кредиторами о реструктуризации. Он пояснил, что кредит от МВФ подразумевает обязательства, которые «сдерживают экономический рост, ликвидируют социальную политику, ставят крест на промышленной политике» Украины.

Скаршевский также обратил внимание на то, что активная промышленная политика предусматривает запуск экспортно-кредитного агентства, стимулирование экспорта налоговыми льготами, создание индустриальных парков и протекционизм. По его словам, все успешные страны мира применяют подобные средства, а Украина ничего не делает для защиты своего производителя.