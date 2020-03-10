«Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — заявил Ногаев.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в 2020 году Казахстан планирует добыть 90 миллионов тонн нефти. Годом ранее объем добычи нефти в республике составил 90,5 миллионов тонн.
В понедельник на мировом рынке произошел обвал нефтяных цен более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Стоимость североморской нефти Brent снизилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель.