Казахстан планирует придерживаться запланированного объема добычи нефти, сокращения или наращивания не планируется. Об этом во вторник, 10 марта, заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев, сообщает РИА Новости

«Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — заявил Ногаев.

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«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Аскар Мамин заявил, что в 2020 году Казахстан планирует добыть 90 миллионов тонн нефти. Годом ранее объем добычи нефти в республике составил 90,5 миллионов тонн.

В понедельник на мировом рынке произошел обвал нефтяных цен более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Стоимость североморской нефти Brent снизилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель.