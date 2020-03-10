Музыкант заехал в город после концерта дуэта Lindemann в Киеве.
На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к предметам в зоне.
Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В апреле 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.
Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали население двух городов — Припяти и Чернобыля, а также 74 сёл.