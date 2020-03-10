Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти (город, расположенный недалеко от Чернобыльской атомной электростанции). Соответствующую видеозапись он опубликовал на днях в своем Instagram

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На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к предметам в зоне.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В апреле 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России.

Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали население двух городов — Припяти и Чернобыля, а также 74 сёл.