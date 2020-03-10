В воскресенье, 8 марта, в Италии на карантин закрыли северные регионы, где проживает более 16 миллионов жителей страны.
На следующий день власти решили расширить карантинную зону на территорию всей Италии.
«Цифры говорят нам, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, умерших. Наши привычки должны быть изменены сейчас: мы все должны отказаться от чего-то во благо Италии… Я собираюсь подписать меру, которую можно обобщить словами "остаемся дома". Италия будет как охраняемая территория. Я проинформировал президента Республики», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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Таким образом, в стране с 10 марта по 3 апреля будет приостановлена образовательная деятельность, отменены спортивные мероприятия, закрыты горнолыжные курорты. Помимо этого, в пенитенциарных учреждениях начнут раздавать медицинские маски и проводить температурный скрининг.
По словам итальянских властей, по состоянию на 9 марта в стране было 7985 пациентов с коронавирусом, что на 1,5 тысячи больше, чем было 8 марта. Еще 724 человека успешно прошли лечение, 463 заболевших скончались. В отделениях интенсивной терапии находятся 733 пациента.