Правительство Италии приняло решение расширить карантин, ранее введенный в северных регионах, на всю страну. Об этом сообщило итальянское издание ASNA 9 марта

Массовые тюремные бунты из-за коронавируса захлестнули Италию, есть погибшие © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

На следующий день власти решили расширить карантинную зону на территорию всей Италии.

«Цифры говорят нам, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, умерших. Наши привычки должны быть изменены сейчас: мы все должны отказаться от чего-то во благо Италии… Я собираюсь подписать меру, которую можно обобщить словами "остаемся дома". Италия будет как охраняемая территория. Я проинформировал президента Республики», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Таким образом, в стране с 10 марта по 3 апреля будет приостановлена образовательная деятельность, отменены спортивные мероприятия, закрыты горнолыжные курорты. Помимо этого, в пенитенциарных учреждениях начнут раздавать медицинские маски и проводить температурный скрининг.

По словам итальянских властей, по состоянию на 9 марта в стране было 7985 пациентов с коронавирусом, что на 1,5 тысячи больше, чем было 8 марта. Еще 724 человека успешно прошли лечение, 463 заболевших скончались. В отделениях интенсивной терапии находятся 733 пациента.