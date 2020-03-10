Кабинет министров Украины утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса и поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства 9 марта

Подозрение на коронавирус. Еще один украинец госпитализирован © Facebook, Офіс Президента України пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поручил представить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений. Кроме того, руководитель Антимонопольного комитета должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Правительство также обязало Минздрав разработать коммуникационный план на случаи возникновения коронавируса, представить его местным органам власти и отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Кроме того, Шмыгаль поручил предусмотреть осмотр медработниками и работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих на Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из ДНР, ЛНР и Крыма. В пунктах пропуска будут дежурить реанимационные и медавтомобили.

В Кабмине также уточнили, что до 11 марта Минздрав и Минфин обязаны предоставить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, диагностических материалов и тест-систем для определения коронавируса.

На сегодняшний день известно о пяти случаях заражения украинцев коронавирусом за пределами страны: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии. Только один подтвержденный случай коронавируса зафиксирован на территории Украины.