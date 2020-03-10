Почти 80% опрошенных литовцев, живущих за границей, задумываются о том, чтобы вернуться в родную страну. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного по заказу МИД Литвы, сообщает Sputnik Литва во вторник, 10 марта

В опросе приняли участие 1874 литовца, живущих в 56 странах мира.

Украинская трудовая миграция - от министра до статьи в Википедии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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Несмотря на жизнь за границей, 96,5% опрошенным важен прогресс и судьба Литвы. Они также пытаются вносить вклад в развитие страны, поддерживая своих близких в стране финансово, а также продвигая туризм, участвуя в волонтерской деятельности и благотворительности.

Отмечается, что 79% участников признались, что думали о возвращении в Литву. Из них 19% точно знают, когда вернутся, 4,3% планируют это сделать в нынешнем или следующем году, 9,4% — в течение следующих пяти лет и 5,3% — не ранее чем через пять лет. Еще 60,3% не исключают, что вернутся в Литву в будущем.

Большинство из тех, кто хотел бы вернуться в страну, отметили, что сделали бы это ради семьи и друзей (65,6%). Еще 29% вернулись бы ради хорошей работы, а 24,2% признались, что нигде не чувствуют себя так хорошо, как в Литве.

При этом одними из важнейших аргументов против возвращения в Литву для опрошенных стали низкие зарплаты (65,7%), ксенофобия (45,6%) и плохое отношение работодателей к работникам (39,4%).