В опросе приняли участие 1874 литовца, живущих в 56 странах мира.
Выяснилось, что литовская национальная идентичность важна для 87% опрошенных, несмотря на то, что они проживают за границей. Ее они поддерживают, общаясь с друзьями и родственниками в Литве, следя за новостями, читая литовские книги, общаясь с диаспорой и празднуя литовские праздники. С особенной серьезностью к этому относятся в семьях с маленькими детьми.
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Несмотря на жизнь за границей, 96,5% опрошенным важен прогресс и судьба Литвы. Они также пытаются вносить вклад в развитие страны, поддерживая своих близких в стране финансово, а также продвигая туризм, участвуя в волонтерской деятельности и благотворительности.
Отмечается, что 79% участников признались, что думали о возвращении в Литву. Из них 19% точно знают, когда вернутся, 4,3% планируют это сделать в нынешнем или следующем году, 9,4% — в течение следующих пяти лет и 5,3% — не ранее чем через пять лет. Еще 60,3% не исключают, что вернутся в Литву в будущем.
Большинство из тех, кто хотел бы вернуться в страну, отметили, что сделали бы это ради семьи и друзей (65,6%). Еще 29% вернулись бы ради хорошей работы, а 24,2% признались, что нигде не чувствуют себя так хорошо, как в Литве.
При этом одними из важнейших аргументов против возвращения в Литву для опрошенных стали низкие зарплаты (65,7%), ксенофобия (45,6%) и плохое отношение работодателей к работникам (39,4%).