Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств. Об этом 9 марта сообщает РИА Новости

Прокурор Нидерландов процитировал Солженицына в суде по делу MH17 © Anwar Nillufary / flickr сказал прокурор на заседании по делу о крушении MH17.

При этом РФ передавала данные голландской стороне, что признала ранее в понедельник и сама прокуратура Нидерландов.