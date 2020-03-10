«Заслуживают благодарности многие следователи, эксперты и другие стороны, которые в течение последних нескольких лет терпеливо и неустанно работали над расследованием этого дела. Это исключительно сложное расследование — в том числе из-за вооруженного конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели», — сказал прокурор на заседании по делу о крушении MH17.
При этом РФ передавала данные голландской стороне, что признала ранее в понедельник и сама прокуратура Нидерландов.