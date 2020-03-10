Отмечается, что выявить правонарушителей пограничникам помог местный житель, сообщивший правоохранителям о движении группы неизвестных лиц в сторону госграницы.
«Группа реагирования от отдела "Рава-Русская" сразу выбыла на указанное направление и задержала мужчин. Ими оказались двое граждан Кот-д'Ивуар и один гражданин Гамбии. Иностранцы имели с собой соответствующие документы. Пограничники также выяснили, что они попали на территорию Украины в прошлом году самолетом в законном порядке», — говорится в сообщении.
Задержанных доставили до пограничного подразделения для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы Украины.
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По словам ряда экспертов, Украина является своеобразным транзитным пунктом, через который идут потоки мигрантов, пытающихся въехать в страны Европейского Союза. По данным Госпогранслужбы, миграционный поток из стран Юго-Восточной Азии и Африки достигает порядка 10%.