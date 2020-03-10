Львовские пограничники задержали трех африканцев, пытавшихся незаконно пересечь украинско-польскую границу. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 9 марта

Запад хочет навязать Украине мигрантов из Азии и Африки – СМИ © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

«Группа реагирования от отдела "Рава-Русская" сразу выбыла на указанное направление и задержала мужчин. Ими оказались двое граждан Кот-д'Ивуар и один гражданин Гамбии. Иностранцы имели с собой соответствующие документы. Пограничники также выяснили, что они попали на территорию Украины в прошлом году самолетом в законном порядке», — говорится в сообщении.

Задержанных доставили до пограничного подразделения для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы Украины.

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По словам ряда экспертов, Украина является своеобразным транзитным пунктом, через который идут потоки мигрантов, пытающихся въехать в страны Европейского Союза. По данным Госпогранслужбы, миграционный поток из стран Юго-Восточной Азии и Африки достигает порядка 10%.