Шахты восьми украинских госпредприятий могут полностью обесточить

«Завтра станет тестовым днем как для нового премьер-министра (Дениса Шмыгаля — ред.), так и для президента (Владимира Зеленского — ред.). Министр энергетики не назначен, но часов никто не останавливал — уже завтра, 10 марта, могут быть полностью обесточены шахты восьми государственных угледобывающих предприятий», — написал Волынец.
По его словам, речь идет о шахтах на госпредприятиях «Торецкуголь», «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь», «Угольная компания "Краснолиманская"», «Волыньуголь», «Львовуголь».
Глава профсоюза отметил, что критическая ситуация возникла в связи с тем, что компания «Укринтерэнерго» не заключила договоры с шахтами о поставках электроэнергии по свободным ценам из-за уже имеющихся долгов. ГП «Региональные электрические сети» намерено полностью прекратить распределение электроэнергии этим шахтам.
«Сами шахты не имеют средств расплатиться с долгами, потому что перед ними за отгруженный уголь задолжали другие государственные предприятия "Госуглепостав" и знаменитое "Центрэнерго"», — добавил он.