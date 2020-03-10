Шахты восьми украинских госпредприятий могут полностью обесточить

Шахты восьми государственных угледобывающих предприятий на Украине могут быть полностью обесточены 10 марта в связи с долгами за электроэнергию. Об этом 9 марта сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Telegram

Две шахты в Донецкой области останутся без электричества из-за долгов - ДТЭК © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По его словам, речь идет о шахтах на госпредприятиях «Торецкуголь», «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь», «Угольная компания "Краснолиманская"», «Волыньуголь», «Львовуголь».

Глава профсоюза отметил, что критическая ситуация возникла в связи с тем, что компания «Укринтерэнерго» не заключила договоры с шахтами о поставках электроэнергии по свободным ценам из-за уже имеющихся долгов. ГП «Региональные электрические сети» намерено полностью прекратить распределение электроэнергии этим шахтам.

«Сами шахты не имеют средств расплатиться с долгами, потому что перед ними за отгруженный уголь задолжали другие государственные предприятия "Госуглепостав" и знаменитое "Центрэнерго"», — добавил он.