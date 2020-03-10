Примерно 500 человек в Днепре (Днепропетровская область) потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 9 марта ren.tv

Зеленский хочет лично объяснить украинцам, почему правительство пора отправить в отставку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк на митинг к зданию местной облгосадминистрации с плакатами с надписями «Страна — не "95 квартал"», «Красные линии — табу» и другими.

Митингующие назвали главу Украины «капитулянтом», придерживающимся антигосударственного курса.

Жители Днепропетровской области остались недовольны заявлением нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который высказался за возобновление подачи воды на Крымский полуостров.

Зеленский родился в Кривом Роге, городе областного значения в Днепропетровской области Украины. По данным ЦИК, на президентских выборах весной 2019 года Зеленского поддержали 87,25% жителей Днепропетровской области.