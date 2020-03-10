Они вышли на митинг к зданию местной облгосадминистрации с плакатами с надписями «Страна — не "95 квартал"», «Красные линии — табу» и другими.
Митингующие назвали главу Украины «капитулянтом», придерживающимся антигосударственного курса.
Жители Днепропетровской области остались недовольны заявлением нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который высказался за возобновление подачи воды на Крымский полуостров.
Зеленский родился в Кривом Роге, городе областного значения в Днепропетровской области Украины. По данным ЦИК, на президентских выборах весной 2019 года Зеленского поддержали 87,25% жителей Днепропетровской области.