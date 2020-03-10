Последние социологические исследования на Украине показывают, что почти 50% граждан позитивно относятся к России, а негативно – меньше 40%. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью YouTube-каналу "Нейромир-ТВ"

Джангиров предположил, что было бы, если бы РФ вложила в Украину миллиарды инвестиций © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По его мнению, с точки зрения сиюминутного восприятия украинцы в целом негативно относятся к России в связи с событиями в Крыму и Донбассе, но в более широком представлении рассматривают этот вопрос более взвешенно.

Политолог также обратил внимание, что основную массу претензий за Иловайский котел и другие поражения ВСУ в обществе предъявляют украинским военным, которые бездарно вели боевые действия.

В украинском обществе есть большой запрос на мир и нормализацию отношений с Россией, но, как показывают опросы, то только 25% поддерживают отдельные пункты Минских соглашений в вопросе Донбасса, добавил Джангиров.

Что касается мейнстримовских украинских СМИ, то они, как правило, преподносят любые внутрироссийские проблемы как начало распада РФ, но при этом все же признают, что Россия разваливаться не собирается, подытожил специалист.