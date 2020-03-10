Это бездействие проявляется в том, пояснил юрист, что нападения на журналистов, совершённые при Порошенко, не расследуются, и нападения, которые совершаются уже при президенте Зеленском, тоже остаются безнаказанными.
«Журналистов как судили, так и судят. Какого-то понимания со стороны Зленского мы не видим, он живёт в своём мире, созданном ему его окружением — и совершенно не понимает, видимо, почему за него проголосовали на выборах 73% избирателей, чего они от него ждут», — категоричен Гожый.
Правозащитник также не верит, что ситуация может поменяться с увольнением Руслана Рябошапки с поста генпрокурора, поскольку его отставка и будущее назначение не будет подкреплено никакими прозрачными политическими процессами.