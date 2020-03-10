Политолог Грозин: Во внутренней политике Киргизии царят брутальные нравы
Политолог Грозин: Во внутренней политике Киргизии царят брутальные нравы
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
«Там русского населения практически не осталось, оно все сосредоточено в Бишкеке. То есть здесь ситуация, схожая с казахской. Громят в сельских регионах. Сельские казахи и киргизы громят своих соседей из иноэтнических языковых меньшинств», — указал эксперт.

По его мнению, вполне вероятно повторение таких же погромов, которые происходили  с дунганами в Джамбульской области Казахстана, как это происходило летом 2010 года на юге Киргизии, когда побили узбеков.

«Это вполне возможно, потому что любые социальные беспорядки в Киргизии, во-первых, начинаются очень легко. Во-вторых, организовать подобные беспорядки там дешево», — подчеркнул Грозин.

Кроме того, там создана инфраструктура, чтобы подобного рода беспорядки можно было активизировать: под выборы, под внешний заказ, под межэтническую, межклановую, межэлитную борьбу, заключил политолог.

 