«Там русского населения практически не осталось, оно все сосредоточено в Бишкеке. То есть здесь ситуация, схожая с казахской. Громят в сельских регионах. Сельские казахи и киргизы громят своих соседей из иноэтнических языковых меньшинств», — указал эксперт.
По его мнению, вполне вероятно повторение таких же погромов, которые происходили с дунганами в Джамбульской области Казахстана, как это происходило летом 2010 года на юге Киргизии, когда побили узбеков.
«Это вполне возможно, потому что любые социальные беспорядки в Киргизии, во-первых, начинаются очень легко. Во-вторых, организовать подобные беспорядки там дешево», — подчеркнул Грозин.
Кроме того, там создана инфраструктура, чтобы подобного рода беспорядки можно было активизировать: под выборы, под внешний заказ, под межэтническую, межклановую, межэлитную борьбу, заключил политолог.