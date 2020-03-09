Последними выступали адвокаты одного из подозреваемых, подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17.
Интересы Пулатова представляли в суде два нидерландских адвоката Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из местной юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt в сотрудничестве с российской коллегой Еленой Кутьиной, также присутствовавшей в зале суда.
Рассмотрение дела МН17 продолжится уже завтра, 10 марта, в 10:00 по местному времени.
Напомним, 9 марта 2020 в Нидерландах начался судебный процесс по делу о катастрофе самолета рейса МН17.