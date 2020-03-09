В судебном комплексе «Схипхол» в Гааге (Нидерланды) закончилось первое судебное заседание по делу МН17, трансляцию мероприятия вел украинский канал Hromadske 9 марта

В Нидерландах стартовали слушания по делу MH17 - видео © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17.

Интересы Пулатова представляли в суде два нидерландских адвоката Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из местной юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt в сотрудничестве с российской коллегой Еленой Кутьиной, также присутствовавшей в зале суда.

Рассмотрение дела МН17 продолжится уже завтра, 10 марта, в 10:00 по местному времени.

Напомним, 9 марта 2020 в Нидерландах начался судебный процесс по делу о катастрофе самолета рейса МН17.