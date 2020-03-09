Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте главы государства 8 марта, поведал, насколько сложно ему было договариваться с президентом России Владимиром Путиным

Говоря о переговорах в нормандском формате в декабре 2019 года, когда российский и украинский президенты впервые встретились лицом к лицу, Зеленский отметил, что ему было очень трудно.

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было «нормандского» формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «Идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями», — сказал Зеленский британским журналистам.

«Либо опровергай, либо уходи» - в Госдуме оценили слова Зеленского о Нормандском формате © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров стран собирался в октябре 2016 года в Берлине.

На следующий день после саммита Зеленский заявлял, что с лидером России нелегко вести переговоры.

По словам Зеленского, Путин подробно разбирает каждый поставленный вопрос и каждое слово.