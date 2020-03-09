Резкий обвал цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса может стать спусковым механизмом старта мирового кризиса, крайне опасного для Украины, сказал финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии украинскому изданию «Апостроф» 9 мая

Он назвал самым настоящим шоком то, что произошло на рынках в «черный понедельник».

«И, если бы это было без коронавируса, возможно, была бы просто сильная коррекция, и мы бы пошли дальше. Но, поскольку рынки уже и так очень волатильны из-за эпидемии, то, возможно, мы действительно начали двигаться к рецессии», — сказал специалист.

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«Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма», — добавил Фурса.

По его мнению, украинский Нацбанк не сможет удерживать курс национальной валюты на приемлемом уровне несмотря на накопленные золотовалютные резервы.

При этом «запаса прочности» НБУ хватит не более чем на один год, добавил Фурса.