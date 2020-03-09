По его словам, отбракованный продукт, который не принимают за границей, возвращают обратно и продают украинцам.
«На сегодняшний день украинские пчеловоды ежегодно производят 85 тыс. тонн меда. Из них 65 тыс. тонн поступает в Европу, США, Японию и страны Ближнего Востока. Все остальное продаже не подлежит, поскольку товар не соответствует стандартам качества», — объясняет эксперт.
По его словам, «все, что ест пчела, затем находят в меде, а вместе с полезными ферментами там можно встретить пестициды и антибиотики, поскольку предприниматели допускают ряд нарушений».
Эдуард Кричфалуший отмечает, что натуральный мед должен состоять на 80% из фруктозы и глюкозы, на 19% из воды, и 1% — ферменты пчелы, пыльца, прополис и воск.
По его данным, чаще всего подделывают дорого стоящий и дефицитный мед, в частности липовый и акациевый. Один из способов подделки — добавление дешевых китайских сиропов.