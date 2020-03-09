Примерно 25% меда, который попадает на проверку к экспертам на Украине, является фальсификатом, непригодным для экспорта, рассказал член правления Ассоциации переработчиков и экспортеров меда Эдуард Кричфалуший в комментарии ТСН 9 марта

По его словам, отбракованный продукт, который не принимают за границей, возвращают обратно и продают украинцам.

«На сегодняшний день украинские пчеловоды ежегодно производят 85 тыс. тонн меда. Из них 65 тыс. тонн поступает в Европу, США, Японию и страны Ближнего Востока. Все остальное продаже не подлежит, поскольку товар не соответствует стандартам качества», — объясняет эксперт.

ГТС Украины: путь в Европу или в никуда? Желающий иметь мед бережет пчел - Зеркало недели © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эдуард Кричфалуший отмечает, что натуральный мед должен состоять на 80% из фруктозы и глюкозы, на 19% из воды, и 1% — ферменты пчелы, пыльца, прополис и воск.

По его данным, чаще всего подделывают дорого стоящий и дефицитный мед, в частности липовый и акациевый. Один из способов подделки — добавление дешевых китайских сиропов.