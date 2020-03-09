В 27 итальянских тюрьмах заключенные потребовали амнистию из-за эпидемии коронавируса и спровоцировали беспорядки, в которых уже погибли люди, пишет Deutsche Welle 9 марта

По его информации, бунты разгорелись в пенитенциарных учреждениях Милана и Рима, где осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты.

В Италии за сутки резко выросло число умерших от коронавируса © REUTERS, China Daily | REUTERS, China Daily | Перейти в фотобанк

В последних двух городах произошли массовые попытки побега, причем в Фодже они были успешными.

По данным Reuters, всего в беспорядках в Модене погибли шестеро заключенных, как минимум двое из них были в состоянии крайнего наркотического опьянения.

Отмечается, что бунты начались 8 марта после того, как заключенным заявили, что визиты родственников отменяются из-за коронавируса.