По его информации, бунты разгорелись в пенитенциарных учреждениях Милана и Рима, где осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты.

В Италии за сутки резко выросло число умерших от коронавируса
В Италии за сутки резко выросло число умерших от коронавируса
© REUTERS, China Daily | Перейти в фотобанк
Схожая ситуация в тюрьмах Салерно, Неаполя, Верчелли, Фрозиноне, Алессандрии и Фоджи, а также Модены.

В последних двух городах произошли массовые попытки побега, причем в Фодже они были успешными.  

По данным Reuters, всего в беспорядках в Модене погибли шестеро заключенных, как минимум двое из них были в состоянии крайнего наркотического опьянения.

Отмечается, что бунты начались 8 марта после того, как заключенным заявили, что визиты родственников отменяются из-за коронавируса.