По его информации, бунты разгорелись в пенитенциарных учреждениях Милана и Рима, где осужденные подожгли матрасы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты.
Схожая ситуация в тюрьмах Салерно, Неаполя, Верчелли, Фрозиноне, Алессандрии и Фоджи, а также Модены.
В последних двух городах произошли массовые попытки побега, причем в Фодже они были успешными.
По данным Reuters, всего в беспорядках в Модене погибли шестеро заключенных, как минимум двое из них были в состоянии крайнего наркотического опьянения.
Отмечается, что бунты начались 8 марта после того, как заключенным заявили, что визиты родственников отменяются из-за коронавируса.