В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с Covid-19 сообщило РИА Новости

Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали зараженные, установлен. У еще одного россиянина в ОАЭ выявили коронавирус © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк

Таким образом на настоящий момент общее число зарегистрированных в РФ случаев заражения новым коронавирусом достигло 20 человек, из которых 17 граждан РФ, вернувшихся из Италии, двое граждан Китая, один гражданин Италии.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ОЭА у россиянина выявили новый коронавирус. До этого — в начале марта — инфекцию обнаружили у двоих россиян — членов российской команды велогонщиков.