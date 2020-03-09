В понедельник, 9 марта на трассе Житомир - Черновцы столкнулись Daewoo Lanos и BMW-523, сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций

«9 марта в 04.22 (05.22 — Ред.) любарские спасатели привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек: Daewoo Lanos и BMW-523, которое произошло на трассе Житомир — Черновцы в пгт Любар», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека и один был травмирован. Среди погибших — ребенок. Восемь украинцев погибли в ДТП с микроавтобусом под Псковом © пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как сообщается, спасателям пришлось деблокировать из сильно поврежденного автомобиля погибшего водителя 1994 года рождения и травмированного пассажира 1996 г. р. Последнего госпитализировали. Из-под другого автомобиля пришлось доставать тело погибшей женщины. Ее возраст устанавливается. Водитель этого транспортного средства 1976 г. р. находился рядом с автомобилем без признаков жизни.

Еще до приезда спасателей медики госпитализировали девочку в возрасте до года. Ее не удалось спасти — ребенок умер в больнице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.