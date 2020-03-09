По его словам, на сегодняшний день профильные учреждения могут выполнять несколько тысяч тестов на коронавирус в сутки.
«Лаборатории работают в круглосуточном режиме. Если тест будет положительным, то в течение суток с человеком свяжутся. Если в течение суток с вами не связались, то тест по умолчанию отрицательный», — отметил Караник.
Первый случай коронавируса был выявлен в республике в конце февраля у гражданина Ирана, учившегося в минском ВУЗе. Позже появились и заболевшие белорусы.
Двуг зараженных граждан республики обнаружили в Минске, еще двоих — в Витебске. Позднее к ним прибавилось еще два пациента в столице Белоруссии.
А на прошедших выходных 7-8 марта медики получили еще три положительных пробы на коронавирус, так что на текущий момент, согласно официальным данным, в Белоруссии уже 9 человек страдают от нового заболевания.