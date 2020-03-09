В настоящее время под лабораторным контролем по коронавирусу в республике находятся 1200-1300 человек, рассказал министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник на брифинге в Минске 9 марта

По его словам, на сегодняшний день профильные учреждения могут выполнять несколько тысяч тестов на коронавирус в сутки.

«Лаборатории работают в круглосуточном режиме. Если тест будет положительным, то в течение суток с человеком свяжутся. Если в течение суток с вами не связались, то тест по умолчанию отрицательный», — отметил Караник.

Количество зараженных коронавирусом в Белоруссии снова выросло в полтора раза © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Двуг зараженных граждан республики обнаружили в Минске, еще двоих — в Витебске. Позднее к ним прибавилось еще два пациента в столице Белоруссии.

А на прошедших выходных 7-8 марта медики получили еще три положительных пробы на коронавирус, так что на текущий момент, согласно официальным данным, в Белоруссии уже 9 человек страдают от нового заболевания.