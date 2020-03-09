Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта почтил память украинского поэта Тараса Шевченко, сообщил Офис президента в Telegram

Шевченкиана и кобзареведение: брендообразующее значение кожуха и папахи Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Киеве», — гласило сообщение.

Памятник Тарасу Шевченко, к которому возлагала цветы чета Зеленских, был установлен в Киеве в сталинскую эпоху — в 1939 году. Автор памятника — русский и советский скульптор Матвей Манизер. Ранее на этом месте стоял памятник основателю Киевского Императорского университета св. Владимира российскому императору Николаю I. Этот памятник был демонтирован в 1920 году и переплавлен на заводе «Арсенал».