«Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное — пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым», — подчеркнул Климкин.
По его словам, нынешние украинские власти, говоря о возможном восстановлении водоснабжения Крыма, хотят «угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма».
Климкин добавил, что подача Украиной воды в Крым означает окончательное решение судьбы полуострова в пользу России.