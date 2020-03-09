После того, как Украина восстановит подачу воды в оккупированный Крым, международные санкции с РФ будут сняты, написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook 6 марта

«Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное — пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым», — подчеркнул Климкин.

«Без союза с Крымским ханством нет Украины!»: Киев озвучил стратегию, как вернуть полуостров © Twitter, NATO in Ukraine

Климкин добавил, что подача Украиной воды в Крым означает окончательное решение судьбы полуострова в пользу России.