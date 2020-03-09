Национальный банк Белоруссии не намерен искусственно сдерживать курс белорусского рубля, заявил 9 марта премьер-министр РБ Сергей Румас

«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию. В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», — передает его слова белорусское государственное агентство БелТА. Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, Румас рассказал, будут ли задействованы какие-либо резервы для реагирования на ситуацию.

«Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия», — отметил он.

Также Румас заявил, что сложившаяся на рынке энергоносителей ситуация может помочь наладить переговоры между Белоруссией и Россией.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи нефти. Старое соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Все это отразилось на валютном рынке. Так, российский рубль обвалился почти на 5%, до 73 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.