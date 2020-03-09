«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию. В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», — передает его слова белорусское государственное агентство БелТА.

Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть
Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, Румас рассказал, будут ли задействованы какие-либо резервы для реагирования на ситуацию.

«Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия», — отметил он.

Также Румас заявил, что сложившаяся на рынке энергоносителей ситуация может помочь наладить переговоры между Белоруссией и Россией.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи нефти. Старое соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Все это отразилось на валютном рынке. Так, российский рубль обвалился почти на 5%, до 73 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.

 