Повышение пенсионного возраста, запланированное на Украине, не поможет наполнить пенсионный фонд, сказал экономист Владимир Щербина. Его слова приводит издание «Вслух» 9 марта

Зеленский обвинил правительство Гончарука в отсутствии плана по повышению пенсий © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Увеличение пенсионного возраста механически или арифметически ведет к уменьшению потребности в финансовом ресурсе для финансирования пенсионной необходимости. Но источники финансирования это не добавляет. Просто меньше людей будет доживать до пенсии. Уже сейчас нужно 5 человек, которые платят "взносы", чтобы платить пенсию только одному! То есть четверо должны умереть!?… или "куда-то деться"», — подчеркнул эксперт.

Новый антирейтинг, повышение пенсионного возраста, легализация проституции. Главное в экономике Украины с 1 по 7.02 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил правительство в отсутствии плана по повышению пенсий.

По его словам, в настоящее время большая часть пенсионеров получают мизерные пенсии.

Он также отметил, что индексация пенсий не произведена. Программа повышения денежных выплат для людей 80 лет пока что не реализована.

Пенсионный фонд, по словам Зеленского, остается «огромной неэффективной машиной».