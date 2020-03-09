На Украине с 1 апреля 2020 года будет увеличен пенсионный возраст для женщин до 59 лет и 6 месяцев, а с 1 апреля 2021-го — до 60 лет.
«Увеличение пенсионного возраста механически или арифметически ведет к уменьшению потребности в финансовом ресурсе для финансирования пенсионной необходимости. Но источники финансирования это не добавляет. Просто меньше людей будет доживать до пенсии. Уже сейчас нужно 5 человек, которые платят "взносы", чтобы платить пенсию только одному! То есть четверо должны умереть!?… или "куда-то деться"», — подчеркнул эксперт.
По его словам, для Пенсионного фонда Украины на текущий момент не существует достаточного источника финансирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил правительство в отсутствии плана по повышению пенсий.
По его словам, в настоящее время большая часть пенсионеров получают мизерные пенсии.
Он также отметил, что индексация пенсий не произведена. Программа повышения денежных выплат для людей 80 лет пока что не реализована.
Пенсионный фонд, по словам Зеленского, остается «огромной неэффективной машиной».