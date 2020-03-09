Знаменитые итальянские артисты присоединились к кампании под хэштегом #iorestoacasa (я остаюсь дома), передает РИА Новости

Эта кампания стихийно возникла в итальянских соцсетях. Ее цель — предотвратить заражение коронавирусом, агитируя людей оставаться дома.

Среди поддержавших кампанию не только официальные лица вроде главы Минкульта Италии Дарио Фраческими, но и такие люди, как популярный певец и рэпер Джованотти, рокер и писатель Лучано Лигабуэ, кинорежиссер, автор популярных телесериалов «Молодой Папа» и «Новый Папа» Паоло Соррентино, телеведущий, арт-директор Фестиваля песни в Сан-Ремо Амадеус, шоумен Розарио Фьорелло. В Италии за сутки резко выросло число умерших от коронавируса © REUTERS, China Daily | REUTERS, China Daily | Перейти в фотобанк

При этом некоторые из них даже записали специальные видеоролики.

Кроме того, министр культуры Италии предложил лучшим национальным музеям публиковать в интернете изображения шедевров из своих коллекций, дав таким образом возможность гражданам наслаждаться произведениями искусства, не выходя из дома. Инициативу министра поддержали Колизей, Галерея Уффици, Археологический парк Помпеи, Египетский музей в Турине, Королевский дворец в Неаполе, Национальная галерея

Италия — государство с наихудшей ситуацией по инфицированности новым коронавирусом COVID-2019. В настоящее время зафиксированы более 7,3 тыс. случаев заражения, 366 человек погибло, из них 133 человека умерли в один день. 622 зараженных человека уже выздоровели.

Ряд регионов Италии согласно распоряжению премьер-министра Джузеппе Конте превращены в «оранжевые зоны»: въезд и выезд в эти регионы разрешен только при крайней необходимости. Такой режим ввели в 14 провинциях преимущественно северных, а также во всей области Ломбардия, включающей в себя 15 провинций.