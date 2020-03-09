За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека. Общее количество случаев заболевания за сутки возросло на 25% и достигло 7 375 случаев (против 5883), сообщило Агентство гражданской защиты Италии вечером 8 марта

По его данным, количество летальных исходов выросло на 57% — с 233 до 366.

За день до этого, вечером 7 марта, сообщалось, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось 33 человека, общее количество зараженных составляло 5 061 человек.

В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило тысячу © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Италия занимает второе место после Китая по числу жертв коронавируса COVID-19.

80 тыс. 699 случаев заболевания зафиксировано на материковом Китае, Следом идет Италия, за сутки обогнавшая Южную Корею, где было зафиксировано 7314 случаев заболевания.