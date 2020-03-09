По его данным, количество летальных исходов выросло на 57% — с 233 до 366.
За день до этого, вечером 7 марта, сообщалось, что за сутки в Италии от коронавируса скончалось 33 человека, общее количество зараженных составляло 5 061 человек.
По состоянию на вечер 8 марта из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.
Италия занимает второе место после Китая по числу жертв коронавируса COVID-19.
80 тыс. 699 случаев заболевания зафиксировано на материковом Китае, Следом идет Италия, за сутки обогнавшая Южную Корею, где было зафиксировано 7314 случаев заболевания.