Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до $25-30, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина

На 1 марта объем средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП или $150 млрд. Российский Центробанк приостановил покупку валюты на фоне обвала цены на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)» — указано в сообщении на сайте Минфина.

В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств Фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

Цены на нефть обрушились из-за новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Это спровоцировало падение курса национальной валюты. Доллар торгуется свыше 73 руб., а евро — свыше 83 руб.

Ранее, утром 9 марта Центробанк РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.